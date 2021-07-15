Источник рассказал детали о похоронах Петра Мамонова

Основателя «Звуки Му», актера и музыканта Петра Мамонова похоронят на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом рассказал источник в сфере культуры, сообщает ТАСС.

«Петра Мамонова похоронят на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств. Дата похорон пока не определена», — сказал он.

Петр Мамонов основал группу «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Также Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные работы с ним: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина, в котором герой артиста весь фильм искупает грехи.

В конце июня Петр Мамонов был госпитализирован в московскую больницу в Коммунарке с коронавирусом. 2 июля стало известно, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в реанимации. Вывести из состояния искусственной комы артиста не удалось.

13 июля СМИ сообщили, что состояние актера ухудшилось. 15 июля супруга Мамонова Ольга сообщила о его смерти.