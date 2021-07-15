Еще в двух регионах России ввели обязательную вакцинацию

Власти Кабардино-Балкарии и Архангельской области ввели обязательную вакцинацию для определенных групп граждан в связи с резким ростом количества заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщается на сайте регионального управления ведомства, прививки в Кабардино-Балкарии обязаны сделать работники торговли, общепита, образования, транспорта и ряда других сфер.

Пройти вакцинацию первым компонентом препарата жители республики должны до 10 августа, а завершить ее до 1 сентября.

Жители Архангельской области должны вакцинироваться первым компонентом до 1 августа, а вторым — до 1 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Прививка от COVID-19 обязательна для всех, кто проживает в социальных учреждениях, медицинских работников, социальной сферы и предприятий общественного питания. Вакцинация также обязательна для студентов старше 18 лет, государственных и муниципальных служащих, экипажей рыбопромысловых судов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация для ряда категорий граждан введена в 25 российский регионах.