Иммунолог прокомментировал предложение ввести нерабочие дни из-за коронавируса

Эпидемиологическая ситуация в России позволяет воздержаться от введения нерабочих дней. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, сообщает РИА «Новости».

«Нет, ситуация [с коронавирусом в России], во-первых, не тяжелая, а, во-вторых, сейчас в нем [локдауне] нет смысла никакого», — рассказал эксперт, комментируя предложение ввести локдаун в стране.

По словам Жемчугова, подобная мера уже не сможет пресечь рост числа заболевающих коронавирусом, так как менее половины населения все еще не контактировала с ним. Локдаун, как отметил врач, имеет смысл вводить в начале эпидемии, когда большинство еще не контактировало с вирусом.

«Можно тогда... затормозить [эпидемию], то есть уменьшить количество заболевших в день, чтобы справились учреждения здравоохранения», — сказал Жемчугов.

Ранее председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил президенту России Владимиру Путину предложение ввести двухнедельный режим нерабочих дней из-за пандемии коронавируса.