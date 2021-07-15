Минюст России включил в реестр иноагентов главреда «Проекта» и еще семь журналистов

Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов восемь журналистов, включая главного редактора «Проекта» Романа Баданина и главреда «Открытых Медиа» Юлию Ярош, передает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, в список иноагентов также были включены Максим Глинкин, Мария Железнова, Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Юлия Лукьянова и Елизавета Маетная.

В министерстве не уточнили, что является причиной данного решения.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность на территории страны американской неправительственной организации (НПО) «Проект Медиа».

До этого Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов «Медузу».

В конце 2020 года Госдума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в России на средства из-за рубежа.