Умер один из основателей ядерной отрасли СССР Евгений Микерин

В Москве скончался советский и российский ученый-ядерщик, один из основателей ядерной отрасли 93-летний Евгений Микерин. Об этом рассказал его внук Денис Микерин, передает ТАСС.

«К сожалению, сегодня в Москве скончался. В июне у него была диагностирована коронавирусная инфекция», — сказал Денис Микерин.

Микерин закончил Московский институт тонкой химической технологии имени М. В. Ломоносова. Он был кандидатом химических наук и занимался важнейшим направлением советского атомного проекта на производственном объединении «МАЯК» (г. Челябинск-40) и Горно-химического комбината (г. Красноярск-26). Также он курировал работы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.