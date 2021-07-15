Еще одна страна одобрила «Спутник V»

Нигерия одобрила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), передает ТАСС.

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным агентством по контролю продуктов питания и лекарственных препаратов Нигерии (NAFDAC)», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Нигерия, где коронавирусом заразились 168 915 человек, скончались 2 125 пациентов, стала 68-м государством, зарегистрировавшим российский препарат. Применение российской вакцины «Спутник V» ранее уже одобрили в Белоруссии, Венесуэле, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Казахстане, Узбекистане и других странах.

Ранее Казахстан зарегистрировал российскую однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт».