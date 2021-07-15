Сильный ветер повалил 20 деревьев в Москве

В результате сильного ветра в Москве упали 20 деревьев. Об этом ТАСС заявил источник в экстренных службах города.

Из-за непогоды также оказались повреждены несколько припаркованных в столице машин.

«Во время грозы сильный ветер повалил 20 деревьев, они повредили несколько припаркованных автомобилей. Информация о пострадавших не поступала», — пояснил собеседник агентства.

Предварительно, в одном из районов Москвы дерево упало на детскую площадку. Еще есть информация, которая официально не подтверждена, что дерево рухнуло на лавочку на территории городского сквера.

Точных сведений о пострадавших при падении деревьев сейчас нет.

В четверг, 15 июля, в Москве начался ливень с грозой. Наибольшее количество осадков, по данным синоптиков, может прийтись на вечерний час пик с 18 до 19 часов, когда в некоторых районах города может пролиться до 8-13 мм осадков.

Также несколько полос затопило в аэропорту Шереметьево после ливня.