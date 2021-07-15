В Москве ухудшилось качество атмосферного воздуха из-за аномальной жары

Качество атмосферного воздуха в Москве ухудшилось из-за аномальной жары, в ночное время вблизи трасс и магистралей фиксируется повышенное содержания вредных веществ в атмосфере. Об этом сообщил заместитель руководителя «Мосэкомониторинга» Евгений Никитич, передает ТАСС.

По его словам, воздух может загрязняться по двум причинам: из-за наличия источников выбросов загрязняющих веществ и текущей метеорологической ситуации.

«Наше аномальное лето действительно ухудшило несколько качество атмосферного воздуха. Есть такой термин «неблагоприятные метеорологические условия», которые способствуют накоплению вредных веществ и препятствуют их рассеиванию. Практически каждый день последнее время неблагоприятные метеоусловия объявляются», — сказал Никитич.

Он подчеркнул, что при таких погодных условиях предприятия должны снижать свои выбросы.

Ранее сообщалось, что «оранжевый» уровень опасности действует в Москве девятый день подряд.