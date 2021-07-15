Под Новосибирском отец ударил 10-летнего мальчика, который якобы обидел его сына

В рабочем поселке Краснообск Новосибирского района отец избил якобы отобравшего у его сына чипсы школьника. Об этом со ссылкой на участников конфликта сообщает sib.fm.

Во дворе жилого дома кто-то из детей отобрал у мальчика пакет с чипсами. Родитель ребенка, узнав об этом, поймал бегавшего по двору школьника и ударил его.

Инцидент попал на камеру видеорегистратора. По данным СМИ, у школьника диагностировано сотрясение мозга.

По словам очевидцев, супруга нападавшего сказала упавшему от удара ребенку: «Так вам и надо», после чего сказала мужу, что бить надо было там, где никто не видит — в подъезде.

Потерпевший ребенок рассказал, что после нападения мужчина бегал по двору и кричал, что «таких убивать надо».

Мать мальчика написала заявление в правоохранительные органы. Следственный комитет России по Новосибирской области, организовал проверку, в результате которой было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Сейчас фигурантов дела допрашивают следователи.

Ранее в Иркутске задержали мужчину, который угрожал прыгнуть с ребенком с балкона.