В Кремле уточнили, будут ли доступны в России иностранные вакцины от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, возможно ли в будущем использование в РФ иностранных вакцин от коронавирусной инфекции.

«У нас своих хватает, четыре вакцины. Разве это не возможность выбора? В какой-то момент они могут быть недоступны, но в целом поставки ведутся достаточно регулярно» — сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что вопрос о допуске на российскую территорию зарубежных вакцин «пока никак не обсуждается».

Ранее сообщалось, что Шереметьевский профсоюз летного состава обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой допустить в страну зарубежные вакцины от COVID-19. Обращение было связано с тем, что пилотам, осуществляющим международные рейсы, регулярно нужно сдавать ПЦР-тесты, несмотря на пройденную вакцинацию российскими препаратами.