Япония ужесточит карантинные ограничения для въезжающих из Москвы

Власти Японии решили ужесточить карантинные ограничения для въезжающих из Москвы из-за распространения в российской столице «вызывающего серьезную обеспокоенность мутировавшего штамма» нового коронавируса. Об этом заявили в МИД Японии, сообщает ТАСС.

Согласно указу, с 18 июля всем въезжающим в Японию из Москвы необходимо будет шесть дней находиться на карантине в специализированном учреждении или отеле. В тексте заявления уточняется, что тест на коронавирус необходимо будет сдавать на третий и шестой дни нахождения на карантине.

В настоящее время срок нахождения на строгом карантине для приезжающих из Москвы составляет три дня.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится на ранних этапах третьей волны пандемии коронавирусной инфекции. Одним из главных факторов роста показателей передачи вируса в ВОЗ назвали штамм «дельта», что «подогревается возросшими социальными контактами и мобильностью».