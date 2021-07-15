Прокуратура отменила дело против москвички, укусившей полицейского

Прокуратура Москвы отменила решение о возбуждении уголовного дела в отношении посетительницы МФЦ, которая укусила одного из полицейских при ее задержании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что на момент возбуждения отсутствовали достаточные данные о совершении преступления россиянкой.

«Однако в связи с инцидентом в МФЦ женщина привлечена к административной ответственности по ряду статей, в том числе за нахождение в общественном месте без средств индивидуальной защиты», — сказал источник.

25 июня в одном из московских Многофункциональных центров (МФЦ) одна из посетительниц центра не соблюдала противоэпидемические меры и вела себя неадекватно. Прибывшие на место происшествия полицейские попросили женщину прекратить противоправное поведение, однако она начала кричать, несколько раз ударила по ноге одного из сотрудников полиции и укусила второго. Нарушительницу задержали, в ее отношении были составлены административные протоколы по статье о нарушении требований по COVID-19 и неповиновении законному распоряжению правоохранителей. Позднее было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».