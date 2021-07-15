Заместитель главного инженера аквапарка в Казани задержан после отравления детей хлором

Заместитель главного инженера аквапарка «Ривьера» в Казани был задержан после отравления детей хлором. Фигурантом стал мужчина, являющийся сотрудником компании «Аквапарк-Сувар», сообщается на сайте СК России по региону.

«Следственными органами СК по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) задержан 52-летний заместитель главного инженера ООО «Аквапарк-Сувар»», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Из аквапарка «Ривьера», находящегося в Казани, 12 июля госпитализировали шестерых человек, в том числе пятерых детей. Выяснилось, что они отравились хлором.

По факту инцидента региональное СУ СК России завело уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Согласно данным ведомства, были госпитализированы трое детей в возрасте от 6 до 11 лет и женщина.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области 18 детей отравились хлором в бассейне.