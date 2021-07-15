Очередной температурный рекорд побит в Петербурге

Восьмой по счету с начала лета температурный рекорд побит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Так, 15 июля столбики термометров на метеостанции города поднялись до отметки +32,8°C, что на 0,3°C выше прежнего рекорда, принадлежавшего 2010 году.

Таким образом погода в Петербурге установила третий рекорд в июле и восьмой с начала лета.

По данным Северо-Западного УГМС, 30-градусная жара не оставит Северную столицу до пятницы, 16 июля.

Ранее синоптики предупредили россиян о возвращении африканской жары. В центре погоды «Фобос» рассказали, что перегрев атмосферы связан со скандинавским антициклоном. Его влияние распространилось от полярных районов до низовий Волги. В то же время очаг высокого давления заблокировал в Причерноморье и на Кавказе облачные поля циклона.