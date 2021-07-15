Дело о внесении поддельных сертификатов о вакцинации на госуслуги возбудили в Москве

В Москве было возбуждено уголовное дело после того, как данные фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции попробовали занести на портал государственных услуг. Делалось это с целью заполучить QR-код, заявила РИА «Новости» руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.

«После вмешательства Басманной межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту предоставления подложных сертификатов о вакцинации против COVID-19 на порталы государственных услуг», — уточнила Нефедова.

Следователи изучили материал процессуальной проверки по факту предоставления подложных сертификатов о вакцинации против COVID-19.

«Из материалов проверки следует, что неустановленное лицо приобрело заведомо подложные сертификаты о вакцинации против коронавируса и с 25 июня по 7 июля с целью получения QR-кодов для посещения мест общего пользования предъявило их на порталы госуслуг», — добавила Нефедова.

В результате было возбуждено дело по по ч. 5 ст. 327 «Использование заведомо подложного документа».

Ранее столичная полиция пресекла новые попытки продажи медотводов от вакцинации. У задержанного при себе было обнаружено 5 аналогичных протоколов и 20 сертификатов.

С 28 июня начала действовать система посещения заведений общепита по QR-кодам: их могут получить люди, которые сделали прививку от коронавируса или переболели в течение полугода, либо сдали отрицательный ПЦР-тест. Посещать летние веранды пока можно без ограничений – до 12 июля.