Случай заражения высокопатогенным птичьим гриппом зарегистрирован на юго-западе Китая

Случай заражения человека вирусом птичьего гриппа серотипа H5N6 зарегистрирован в китайской юго-западной провинции Сычуань, сообщает китайский телеканал CGTN.

Сообщается, что заразившимся оказался 55-летний житель города Бачжун. 30 июня у мужчины резко поднялась температура, 4 июля его госпитализировали, а еще через два дня местные сотрудники здравоохранения подтвердили, что он заражен вирусом H5N6.

Эпидемиологи заявили, что они проверили не только тесные контакты зараженного, но и фермы рядом с его домом на наличие вируса, но пока никаких отклонений не обнаружено.

Власти провинции Сычуань заявили, что риск крупномасштабной эпидемии «очень низок».

Ранее в китайской провинции Шэньси зафиксировали вспышку птичьего гриппа.

Клинические проявления птичьего гриппа у людей включают конъюнктивит и гриппоподобные симптомы. Инкубационный период составляет от семи до десяти дней. Более вирулентные формы могут привести к дыхательной недостаточности, полиорганной недостаточности и даже смерти.