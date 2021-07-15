Россияне раскрыли, сколько тратят на еду каждый месяц

Более 60% россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследовании аналитического центра Университета «Синергия».

«Около 60,4% граждан России отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода. У 16% на питание уходит почти весь заработок, а у 14,8% – примерно треть. Ещё 8,8% тратят на еду не более 20% своего бюджета», — говорится в исследовании.

96,3% россиян обратили внимание на рост цен на продукты в последние месяцы. По их мнению, заметнее всего подорожали овощи, фрукты, молочная продукция, мясо и растительные масла.

36,1% респондентов считают причиной ускорения инфляции в России ослабление курса рубля, 31% — накрутку цен в торговых сетях. При этом 77,1% ожидают дальнейшего роста цен на продукты в ближайшем месяце.

Для решения проблемы 25,8% предложили повысить заработную плату на уровень инфляции, а 24,9% – активнее бороться со спекулянтами, еще 20,2% россиян высказались за госрегулирование цен.

Эксперты провели исследование в июне среди 5 тыс. россиян в возрасте от 20 до 55 лет по всей России.