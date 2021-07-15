В Благовещенске девушка закончила спор, ударив оппонента ножом в сердце

В покушении на умышленное убийство обвиняют 23-летнюю девушку из Благовещенска — по данным следствия, в ходе застольного спора она вонзила в грудь оппонента нож, сообщает региональное управление СК.

«Согласно материалам уголовного дела, вечером 10 апреля 2021 года в помещении кухни секции общежития, расположенного по улице Широкой в городе Благовещенске, после совместного распития спиртных напитков между женщиной и ее знакомым произошла ссора, вызванная оскорбительным поведением последнего. Обвиняемая взяла в ящике стола кухонный нож и нанесла им своему обидчику один удар в область грудной клетки слева», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия врачи оказали необходимую помощь — мужчина остался жив.

Свою вину девушка признала, но заявила, что убивать она не планировала.

Ранее сообщалось, что тело женщины в хозяйственной сумке нашли в подмосковной многоэтажке.