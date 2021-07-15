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Роструд рассказал, как будут отстранять непривитых сотрудников

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Федеральная служба по труду и занятости направила ассоциации НК «Объединение корпоративных юристов» письмо, в котором уточнила правила отстранения от работы непривитых от коронавируса сотрудников в случае, если они не хотят делать прививку и не имеют медотвод, пишут «Известия».

В службе считают, что работодатели обязаны отстранять от работы отказывающихся от вакцинации без сохранения заработной платы — такая мера предусмотрена в российском Трудовом кодексе. Однако, для этого регион должен законодательно утвердить вакцинацию как обязательную.

«[Вакцинация] становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан (сотрудников некоторых отраслей)», — пояснили в Роструде.

Сроки отстранения зависят от регламентов проведения вакцинации в конкретном регионе, сказано в документе. Так, если привиться по региональным требованием необходимо до 15 августа, то этот день будет последним, когда можно предоставить сертификат о вакцинации работодателю.

В своем письме Роструд указывает, что обоснованиями для отстранения может быть, в частности, нарушение закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» — по нему, отказ от профилактических прививок может быть причиной негативного ответа при приеме на работу или отстранения от нее, если это сопряжено с высоким риском заболеваемости.

Если работник против прививки, то работодатель должен запросить у него письменный отказ, после чего оформить приказ об отстранении. такая практика является законной на основании Трудового кодекса. Роструд уточнил, что перевод на дистанционный труд не является альтернативой отстранению — специалисты на удаленке также должны проходить вакцинацию.

Вернуться на работу разрешат либо после того, как сотрудник устранит причину отстранения, то есть сделает прививку, либо уже после окончания пандемии, информирует письмо.

Ранее стало известно, скольким россиянам отказали в работе из-за прививки.

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