Роструд рассказал, как будут отстранять непривитых сотрудников

Федеральная служба по труду и занятости направила ассоциации НК «Объединение корпоративных юристов» письмо, в котором уточнила правила отстранения от работы непривитых от коронавируса сотрудников в случае, если они не хотят делать прививку и не имеют медотвод, пишут «Известия».

В службе считают, что работодатели обязаны отстранять от работы отказывающихся от вакцинации без сохранения заработной платы — такая мера предусмотрена в российском Трудовом кодексе. Однако, для этого регион должен законодательно утвердить вакцинацию как обязательную.

«[Вакцинация] становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан (сотрудников некоторых отраслей)», — пояснили в Роструде.

Сроки отстранения зависят от регламентов проведения вакцинации в конкретном регионе, сказано в документе. Так, если привиться по региональным требованием необходимо до 15 августа, то этот день будет последним, когда можно предоставить сертификат о вакцинации работодателю.

В своем письме Роструд указывает, что обоснованиями для отстранения может быть, в частности, нарушение закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» — по нему, отказ от профилактических прививок может быть причиной негативного ответа при приеме на работу или отстранения от нее, если это сопряжено с высоким риском заболеваемости.

Если работник против прививки, то работодатель должен запросить у него письменный отказ, после чего оформить приказ об отстранении. такая практика является законной на основании Трудового кодекса. Роструд уточнил, что перевод на дистанционный труд не является альтернативой отстранению — специалисты на удаленке также должны проходить вакцинацию.

Вернуться на работу разрешат либо после того, как сотрудник устранит причину отстранения, то есть сделает прививку, либо уже после окончания пандемии, информирует письмо.

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