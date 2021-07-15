Психолог назвал «логичный» способ борьбы с жарой

Кандидат медицинских наук, психолог Евгений Фомин призвал бороться с жарой при помощи логики — это поможет справиться с состоянием уныния и беспомощности.

«Нельзя жару, как кондиционер, переключить на прохладу. Человек понимает, что что бы он ни сделал, ничто не приведет к... изменению ситуации. Ощущение беспомощности, несвободы, отсутствия выбора ввергает человека в тревожно-депрессивное состояние. Его нужно рационализировать», — рассказал эксперт телеканалу «360».

Врач напомнил, что нередко в отчаянии мы используем шаблонные фразы — «я этого не переживу», «я сейчас умру». В такие моменты нужно останавливаться и напоминать себе о том, что жара продлится максимум пару недель, и есть рациональные способы хоть немного облегчить свое состояние — ведь у жары нет цели усугубить чье-либо состояние, она просто существует, и это никак не зависит от вас.

«Человек должен понять, это просто жара или нечто деструктивное, которое хочет целенаправленно нарушить его здоровье. Задавая внутри себя вопросы, можно вывести это состояние на уровень логики и самостоятельно справиться», — заявил Фомин.

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