Татьяну Догилеву выписали из больницы после перенесенного коронавируса

Актриса Татьяна Догилева, госпитализированная 8 июля с коронавирусом, была выписана из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Facebook-страницу актрисы.

«Ну что… я дома… после недели пребывания в ковидном отделении 23-й больницы», — написала Догилева.

Она поблагодарила сотрудников больницы, а также призвала всех соблюдать меры безопасности против COVID-19.

Ранее она рассказала, почему заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19 несмотря на вакцинацию. По ее словам, после прививки она «посчитала, что совершенно неуязвима, и потеряла осторожность».

Поражение легких у звезды составило 30%, была подтверждена пневмония. Операция актрисе не потребовалась.

Татьяна Догилева активно снимается в кино с 1971 года. Играла в фильмах «Блондинка за углом», «Вокзал для двоих», «Покровские ворота» и др. В 2021 году появилась на экране в сериалах «Вампиры средней полосы» и «Отпуск».