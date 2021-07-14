В Казахстане решили построить морг с фитнес-залом

В городе Уральск, расположенном в западном Казахстане, планируют построить морг общей площадью 3,5 тысячи кв.м. Соответствующий тендер объявили в региональном управлении строительства, сообщает «Хабар 24».

На новое патологоанатомическое бюро собираются потратить свыше 1 млрд тенге (около 173,4 миллиона рублей). Победитель тендера должен будет закончить работу за 11 месяцев.

«Строение рассчитано на работу 80 человек медицинского персонала. Для них предусматриваются кабинеты для отдыха и психологической разгрузки. В последнем по смете должны быть музыкальный центр, домашний кинотеатр и диваны. Также у сотрудников будут зал для фитнеса со всеми необходимыми тренажерами», — говорится в сообщении.

При этом, по словам руководителя управления строительства Алибека Антазиева, без фитнес-зала и кабинета психологической разгрузки проект не прошел бы госэкспертизу.

Ранее предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что планирует построить первый город на Марсе уже к 2050 году. По его подсчетам, стоимость такого самодостаточного города на Марсе обойдется в сумму от $100 млн до $10 трлн.