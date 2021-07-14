Стоимость авиабилетов в Турцию за неделю снизилась на 21%

После того, как количество рейсов в Турцию было увеличено, снизилась стоимость авиабилетов. Как сообщили «Газете.Ru» в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, средняя стоимость авиабилетов туда-обратно, приобретенных с 5 по 11 июля, на 21% ниже купленных на неделе с 22 по 27 июня: 21 700 рублей против 27 500 рублей.

Сервис также подготовил рейтинг курортов, где можно наиболее бюджетно отдохнуть в период с 15 июля по 31 августа. Анализировалась стоимость перелета из Москвы в обе стороны и проживание на двоих в четырехзвездочных отелях в течение недели.

«Наиболее бюджетным является отдых в Анталии, Алании и на Принцевых островах в Стамбуле. Здесь можно провести неделю, остановившись в отеле категории «четыре звезды», потратив на отдых вдвоем до 60 000 рублей», — сообщили в OneTwoTrip

По прилете в Турцию переболевшие и вакцинированные туристы должны предъявить соответствующие справки. Остальные максимум за три дня до вылета должны сдать ПЦР-тест. Всем путешественникам перед отправлением необходимо заполнить электронную форму.

Ранее сообщалось, что с 12 июля число российских городов, из которых можно улететь в Турцию, увеличится до 45.