В Москве подполковник МВД спрыгнул с эстакады и разбился

Подполковник МВД упал с эстакады Третьего транспортного кольца в Москве и разбился. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По информации канала, офицер ехал по мосту. В один момент он остановил автомобиль, вышел из него и прыгнул с моста. При себе у него имелось удостоверение сотрудника внутренней службы.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сотрудник полиции погиб на месте от полученных травм.

Подмосковная полиция подтвердила факт его гибели. В пресс-службе ГУ МВД по Московской области рассказали агентству, что по факту гибели сотрудника одного из подразделений ведомства будет проведена служебная проверка.

Ранее в Казахстане полицейский прыгнул с 13-го этажа, чтобы поймать педофила.