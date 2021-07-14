В Иваново расследуют дело о домогательствах к ребенку на пляже

В Иваново мужчина совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки в реке Уводь. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

«11 июля текущего года, в период с 15 до 17 часов дня, 13-летняя девочка купалась в реке Уводь вблизи ул. Павла Большевикова города Иваново. В указанное время к несовершеннолетней подплыл мужчина и совершил в отношении нее развратные действия без применения насилия», — говорится в сообщении.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи ищут мужчину, совершившего развратные действия, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее доцента НИУ ВШЭ Алексея Ракова арестовали по подозрению в педофилии. По предварительным данным, осенью 2013 года он вел переписку с малолетними, присылал им интимные фотографии и совершал «развратные действия» по видеосвязи. Кроме того, как сообщила «Газете.Ru» студентка доцента, в 2019 году он домогался и ее. Во ВШЭ тем временем заявили: ни от студентов, ни от коллег жалобы на неэтичное поведение или противоправные действия со стороны Ракова не поступали, а вменяемые СК эпизоды не связаны с работой доцента в вузе.

До этого в Санкт-Петербурге задержали 62-летнего учителя ОБЖ гимназии №42 Юрия Филиппова — его подозревают в развращении минимум двух школьниц. Запись мать школьницы выложила в соцсети, а 11 февраля кадры увидела вице-губернатор города Ирина Потехина, которая и обратилась в правоохранительные органы.