Тысячи французов устроили протесты против обязательной вакцинации

Спустя два дня после того, как президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса, по всей стране на акции протеста вышли около 8 тыс. человек. Об этом сообщает Le Monde.

В Париже несколько сотен манифестантов устроили митинг на площади Республики. Затем, скандируя: «Свобода!», протестующие прошли по бульвару Сен-Мартен, где их остановила полиция. СМИ сообщают о применении полицейскими слезоточивого газа.

Вторая демонстрация прошла на севере французской столицы. Несколько сотен людей собрались на площади Клиши, где звучали лозунги: «Долой диктатуру!», «Долой санитарные пропуска».

На опубликованных Reuters снимках с парижских улиц видны опрокинутые мусорные баки и объятая пламенем машина-погрузчик.

Акции протеста прошли во многих городах республики, в Монпелье выразить несогласие вышли 1200 человек, в Марселе — 1000, в Аннеси — 800. Всего, по данным полиции, в демонстрациях приняли участие 7800 человек.

Ранее Макрон объявил о расширении списка мест, в которые можно попасть, только предъявив «санитарный пропуск» — документ, свидетельствующий о прохождении вакцинации от коронавируса. Кроме того, лидер Франции предупредил, что некоторые категории граждан будут прививаться в обязательном порядке.