Адвоката Тимура Маршани задержали в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС.

«Маршани задержан по делу, возбужденному по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ (Мошенничество в особо крупном размере). В суд поступило ходатайство следствия о его домашнем аресте», — рассказали в пресс-службе Кунцевского районного суда города Москвы.

В ближайшее время юристу изберут меру пресечения.

Тимур Маршани неоднократно выступал в качестве эксперта на радио и телевизионных передачах. Он также защищал людей по ряду громких дел, связанных с дорожно-транспортными происшествиями и медициной.

Ранее Эльмана Пашаева, адвоката Михаила Еферемова, вызвали в суд по делу о лжесвидетельстве в пользу актера. Его осенью 2020 года приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Позже его срок сократили на полгода — до 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.