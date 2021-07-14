МЧС предлагает разместить в квартирах россиян пожарные извещатели

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ выступило с предложением установить пожарные извещатели в квартирах. Проект соответствующего постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Комнаты квартир и жилых домов (за исключением помещений вспомогательного использования), не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, подлежат оборудованию автономными дымовыми пожарными извещателями», — говорится в документе.

Ранее директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев заявил, что с 1 марта 2021 года в квартирах новых жилых домов начнут устанавливать автономные пожарные извещатели. По его словам, данное правило внесено в свод требований по установке пожарной сигнализации.

Представитель ведомства также не исключал, что извещатели будут обязательными для установки во всех многоэтажных домах без системы пожарной сигнализации.