Мурашко ответил на вопросы о влиянии вакцины на репродуктивную функцию и беременность

Результаты исследований продемонстрировали, что вакцинация против коронавируса не оказывает какого-либо влияния на репродуктивную функцию. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РИА «Новости».

По его словам, вакцина также не оказывает отрицательного влияния и на беременность.

«Также в ходе изучения репродуктивной токсичности отечественной вакцины «Спутник V» не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства», — сказал министр.

Мурашко при этом добавил, что в группе риска тяжелого течения коронавирусной инфекции лучше прививать с 22-й недели беременности.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ранее главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев опроверг миф о вакцинации против коронавируса.