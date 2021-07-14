Блогера Эдварда Била приговорили к ограничению свободы и лишили прав

Блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль), устроивший крупное ДТП в центре Москвы, получил два года ограничения свободы. Соответствующее решение вынес Пресненский суд Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Также суд постановил лишить мужчину водительских прав на три года.

По ч. 1 ст. 264 УК России (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) блогеру грозило до двух лет лишения свободы. В ходе прений сторон прокурор запросил для Била два года ограничения свободы, а также трехлетний запрет садиться за руль.

Ранее Бил продал машины, чтобы компенсировать ущерб пострадавшим.

1 апреля на Садовом кольце в Москве столкнулись пять легковых автомобилей, в результате одна пострадавшая женщина была госпитализирована. На месте происшествия был задержан блогер Эдвард Бил. По факту аварии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Бил признал вину за произошедшее.