В Китае мясник с ножом напал на людей после ссоры из-за свинины

Сотрудник мясного отдела супермаркета в китайском городе Шэньян, провинции Ляонин, напал на посетителей магазина с ножом, в результате чего погибли два человека, а семь пострадали. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в 9.50 по местному времени (4.50 мск) в одном из супермаркетов района Дадун. 61-летний сотрудник мясного отдела по фамилии Тянь поспорил с одним из покупателей из-за свинины. Во время напряженного общения мясник держал в руках нож, которым ранил покупателя. От ранений впоследствии пострадавший скончался.

После нападения Тянь сбежал с места преступления. При побеге он ранил еще восемь граждан, один из которых также скончался. Остальных пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

В настоящее время преступник находится в бегах.

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