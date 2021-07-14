В Белоруссии прекращено действие лицензии адвоката Сапеги и Дудникова

Адвокат Антон Гашинский, который представляет интересы задержанных в Белоруссии россиян Софьи Сапеги и Егора Дудникова, объявил, что действие его лицензии было прекращено. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности в Беларуси прекратила действие моей лицензии адвоката», — сказал он.

Юрист отметил, что комиссия усмотрела в его активности нарушение требований и условий осуществления адвокатской деятельности.

Сапега и ее молодой человек Роман Протасевич, основатель Telegram-канала NEXTA, были задержаны 23 июня после экстренной посадки в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Причиной стало анонимное ложное сообщение в службу безопасности аэропорта о минировании самолета.

Ранее стало известно, что Дудников полностью признал вину в предъявленных ему обвинениях. Его задержали в Белоруссии 5 мая. Ему предъявили обвинение за организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок. Данная статья предусматривает до трех лет лишения свободы.