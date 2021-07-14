Эксперт рассказал, как предотвратить 80% инфарктов, инсультов и диабета

80% случаев инфаркта миокарда, инсульта и диабета можно было бы предотвратить, если бы человек правильно питался. Об этом заявил член-корреспондент РАН Дмитрий Никитюк, передает РИА «Новости».

«Здоровое питание может предотвратить 80% инфарктов миокарда, инсультов и диабета. Нарушение питания — 30-50% причин заболевания», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что россияне, как правило, едят слишком много сахара, кондитерских изделий, колбасы и хлеба. В то же время фиксируется недостаток рыбы, молочных продуктов, овощей и фруктов.

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала, как предотвратить инфаркт и инсульт. По ее словам, для этого необходимо обследоваться на атеросклероз и сдать несколько анализов, а затем показать результаты кардиологу.