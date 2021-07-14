Жителей Подмосковья экстренно предупредили о жаре

Спасатели экстренно предупредили жителей Московской области о жаре до +35°С. Заявление опубликовано на сайте ГУ МЧС по региону.

«14–15 июля местами по Московской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до +35°С», — сказали в пресс-службе.

Спасатели рекомендовали проветривать помещение, включать вентиляторы и кондиционеры. На улице необходимо носить светлую одежду, надевать головной убор и прятать кожу от солнца. По возможности лучше сократить поездки на личном и общественном транспорте.

Кроме того, при первых признаках теплового удара стоит употреблять больше воды, охладить тело, перейти в прохладное пространство и принять душ. Если состояние ухудшается, обратиться ко врачу.

Ранее диетолог Елена Кален посоветовала отказаться в жару от нескольких продуктов.