На Камчатке возобновилась поисковая операция на месте крушения Ан-26, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевое МЧС.

«В 15.50 по местному времени продолжились поисковые работы в районе крушения самолета. Приступили к поисковым мероприятиям три группы спасателей, среди них - водолазы. Планируется проведение водолазных спусков и обследование прибрежной полосы в районе реки Анадырка», — заявили в экстренных службах.

За прошедшие сутки, 12 июля, сотрудники МЧС обследовали 14 километров прибрежной полосы.

«На завтра также спланировано продолжение поисковых работ с привлечением наземной группировки и водолазов МЧС России», — дополнили в экстренных службах.

Ранее останки погибших при крушении Ан-26 отправили в Москву для ДНК-экспертизы.

6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за 10 минут до прибытия, потерпев крушение при снижении для посадки. Основную часть разбившегося самолета обнаружили в море