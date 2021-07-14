У российских моряков, прибывших из Японии, обнаружили коронавирус

У нескольких моряков судна SOCOL 9, прибывшего из Японии, обнаружили коронавирус, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Международной федерации транспортников (ITF) на Дальнем Востоке Петра Осичанского.

«У кого-то из моряков подтвердился коронавирус. У второго помощника, чья жена обращалась, отрицательный результат (на COVID). Но его и капитана отправили в больницу. У всех взяли анализы, будут лечить», — рассказал Осичанский.

Судно SOCOL 9 под панамским флагом и с экипажем из россиян, вернулось в Россию после того, как в Японии судовладелец отказался предоставить заразившимся коронавирусом морякам лекарства. Супруга одного из моряков, второго помощника капитана, обратилась в транспортную прокуратуру и ITF с просьбой оказать помощь.

Судовладелец решил не доводить дело до суда и отправил SOCOL 9 во Владивосток.

Ранее российское судно «Амур» вернулось в порт приписки из Японии.