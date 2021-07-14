В Москве задержали подозреваемого в нападении с бутылкой на женщину

Столичные полицейские задержали безработного мужчину, который подозревается в нападении на женщину в лесополосе во Внуково. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителей МВД России по городу.

«В правоохранительные органы обратилась женщина 1979 года рождения, заявившая, что она стала жертвой нападения в лесополосе возле улицы Насосная. Было установлено, что около 5.50 в указанном месте неизвестный ударил потерпевшую стеклянной бутылкой из-под пива по голове, повалил на землю и потребовал у женщины отдать ему имеющиеся при ней ювелирные украшения», — уточнили в ведомстве.

Женщина смогла вырваться и стала звать на помощь. В скором времени неизвестный покинул место нападения.

Спустя несколько часов сотрудники МВД задержали подозреваемого, им был безработный мужчина 1994 года рождения. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее в Москве мужчина изнасиловал девушку и заставил ее перевести себе деньги. Правоохранители задержали и допросили подозреваемого.