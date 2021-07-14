В Косово объявили режим ЧС из-за отравления 1,5 тыс человек водой

В самопровозглашенной республике Косово, в муниципалитете Дечаны объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за того, что 1,5 тыс человек в этом районе страны отравились водопроводной водой, сообщил глава муниципалитета Башким Рамосай в своем Facebook.

«На состоявшемся во вторник заседании штаба по ЧС принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории муниципалитета Дечаны. Призываем граждан использовать воду только для санитарных нужд. При необходимости использования воды дома рекомендуется ее кипятить», — написал Рамосай.

Из полутора тысяч обратившихся жителей муниципалитета, 800 человек были помещены на лечение в больницы.

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