Мужчину задержали по делу об избиении сотрудника полиции в Краснодаре

В Краснодаре удалось задержать мужчину, который, вероятно, причастен к нападению на сотрудника полиции. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России по региону.

По информации ведомства, ранее полицейский доставлен в больницу, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ссадину головы, а также перелом правой руки.

«Установлена личность мужчины, возможно причастного к инциденту, он задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — уточнили в пресс-службе Министерства внутренних дел по Краснодарскому краю.

Сейчас следственные действия в связи с нападением на полицейского продолжаются. Причина нападения на работника МВД в настоящий момент выясняется.

Ранее СК возбудил дело из-за нападения на полицейских в Грозном. Силовик смог увернуться от удара. Затем коллеги сделали предупреждающие выстрелы. Однако эти действия не остановили вооруженного человека.