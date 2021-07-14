В результате протестов на Кубе погиб один человек

Один человек скончался в результате протестов на Кубе. Об этом сообщает издание France Press Agency в Twitter.

«Один человек погиб в ходе антиправительственных протестов, заявили власти», — уточняют в издании.

Личность погибшего в настоящий момент неизвестна.

11 июля кубинцы вышли на улицы для участия в массовых мирных протестах против правительства. Митинги проводились в Гаване, Пальма-Сориано, Сантьяго-де-Кубе, Сан-Антонио-де-лос-Баньосе, а также других муниципалитетах. На Кубе действует комендантский час — он наступает в 21:00 по местному времени. На улицах появляются военные патрули и полицейские блокпосты.

Ранее сообщалось, что в апреле на Кубе сменилось руководство — о своем уходе в отставку объявил 89-летний Рауль Кастро. Его преемнику Мигелю Диас-Канелю досталась страна с ВВП, упавшим за минувший год на 11%. Кубинская экономика серьезно пострадала от введенных администрацией 45-го президента США Дональда Трампа экономических санкции.