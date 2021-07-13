В Минздраве пояснили, как будет проходить углубленная диспансеризация переболевших COVID-19

Замминистра здравоохранения Олег Салагай рассказал, как будет проходить углубленная диспансеризация переболевших коронавирусом, сообщают «Известия».

Он подчеркнул, что многие люди жалуются на сохранение ряда негативных симптомов после COVID-19. При этом не все они требуют серьезного лечения. Однако в после болезни важно обратить внимание на состояние здоровья, отметил замминистра.

Салагай пояснил, что углубленную диспансеризацию будут проводить в два этапа. Первый из них включает семь исследований, которые можно будет пройти за один день, в том числе анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

«По их результатам врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний», — сказал замминистра.

Ранее Министерство здравоохранения России утвердило порядок направления граждан на углубленную диспансеризацию.