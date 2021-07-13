Назван российский регион, где выявили исключительно «дельта»-штамм коронавируса

Главный государственный санитарный врач по Ростовской области Евгений Ковалев сообщил, что специалисты Роспотребнадзора на протяжении последних трех недель фиксируют среди заразившихся коронавирусом в регионе только «дельта» штамм. Об этом пишет ТАСС.

«С конца мая мы начали выделять в структуре проб обследованных больных именно индийский вариант (штамм дельта). Если говорить на сегодня, в последние три недели 100% отобранных проб относятся к индийскому штамму. Из числа обследованных в 90% случаев люди не выезжали за рубеж. Соответственно, данный вирус широко распространен в популяции. Вместе с тем, в последние две недели мы отмечаем обнаружение данного варианта вируса у граждан, прибывающих из Таджикистана, Узбекистана, Киргизстана», — подчеркнул Ковалев.

Он отметил, что за все время пандемии коронавируса в Ростовской области наибольшее распространение получил штамм «альфа».

Ранее стало известно, что эксперты Роспотребнадзора выявили в Югре случаи заражения штаммами коронавируса «альфа», «бета» и «дельта».