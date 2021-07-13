Врач объяснил, почему болит рука после прививки от коронавируса

Когда вакцина от коронавируса взаимодействует с мышцами, происходит реакция, потому что в организм вводится большое количество препарата. Об этом рассказал врач-терапевт Виктор Лишин, передает URA.RU.

«В месте инъекции большая концентрация вещества, которому нужно время, чтобы распределиться по организму», — сказал он.

Кроме того, по словам специалиста, при прививке могут быть задеты нервные окончания, поэтому укол может быть болезненным.

Ранее врач перечислила самые частые осложнения у пациентов с коронавирусом. Как рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова, переболевшие чаще всего сталкиваются с тромбозом, утомляемостью, кашлем и одышкой.

До этого эпидемиолог называла отличия иммунитета к COVID-19 после болезни и после прививки. По ее словам, естественно сформированный иммунитет реагирует на вирус быстрее, чем вакцинальный, однако он защищает лишь от того варианта вируса, которым организм переболел.