СК возбудил дело против жителя Иркутска, который угрожал прыгнуть с ребенком с балкона

Следственный комитет России по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении мужчины, угрожавшего выбросить с 13-го этажа 3-летнего ребенка.

Дело возбуждено по статье «Приготовление к убийству малолетнего ребенка». В настоящее время жителя Иркутска допрашивают, известно, что причиной данного поступка стал конфликт с супругой.

Ранее сообщалось о задержании мужчины. Ребенок спасен, с ним все в порядке.

34-летний Роман Терентьев провел на балконе с сыном около трех часов. Мужчина требовал встречи с женой и отказывался возвращаться в квартиру, видимо, из-за проблем в семье. Когда жена прибыла на место происшествия, он отказался вести с ней диалог.