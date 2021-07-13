Очевидцы рассказали о подробностях массовой драки в Кузьминках

Свидетели массовой драки, произошедшей ночью на Зеленодольской улице в столичных Кузьминках, рассказали «Газете.Ru» о деталях произошедшего.

Москвич Илья Карпов отметил, что потасовка разделилась на несколько очагов: «одна на площади, вторая у входа в метро (сторона «Макдоналдса», у супермаркета и у других входов в метро)».

Сам очевидец, по его словам, наблюдал из окна за «действием маленькой группы из 30-40 человек возле одного из входов в метро».

«Была потасовка под окном. Поехал наряд ППС с двумя сотрудниками. Толпа разбежалась. Одного человека из толпы задержали, остальные убежали. Но минут через 20 человек 15 повели со стороны двора, в сторону метро», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Комментируя «Газете.Ru» инцидент в Кузьминках, другой житель Москвы Виктор Рублев рассказал о том, что район является криминальным и подобные случаи нередки.

«Там каждый день у «Макдоналдса» что-то происходит. Полиция там каждый день дежурит. Место криминальное», — отметил он.

Очевидец также подтвердил слова о том, что драка была разделена на несколько очагов. По его словам, участники драки разделялись на несколько групп.

«Одна толпа собралась у метро, вторая пришла со стороны улицы Зеленодольской. И у метро встретились», — добавил Рублев.

Массовая драка мигрантов из республик Средней Азии началась вечером 12 июля, в ней участвовали почти 200 человек. В результате несколько участников потасовки сильно пострадали и обратились за медицинской помощью.

Причиной столкновения, по данным СМИ, стал конфликт из-за девушек.