В Югре выявили штаммы коронавируса «альфа», «бета» и «дельта»

Руководитель управления Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева сообщила, что эксперты выявили британский (альфа), южноафриканский (бета) и индийский (дельта) штаммы коронавируса у граждан на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом пишет ТАСС.

«Направлено в различные научно-исследовательские институты — 116 проб [биологического материала людей, заразившихся коронавирусом]. Поступил ответ на 37. В 36 пробах обнаружена мутация, в том числе в шести пробах — британский штамм, одной пробе — южноафриканский штамм, 12 пробах — прочие мутации и в 16 пробах — индийские штаммы», — рассказала Соловьева.

Отмечается, что с конца июня в Югре ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Количество инфицированных COVID-19 за сутки достигло показателей конца января 2021 года.

По информации оперштаба, на 13 июля общее количество заболевших в ХМАО превысило 61,9 тысяч человек. Из них 186 заразились за последние сутки.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за минувшие сутки в России выявлено 24 702 новых случая заражения коронавирусом.