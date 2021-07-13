Россиянам рассказали, как обнаружить подделку по штрихкоду товара

Доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова рассказала, что можно узнать по штрих-коду на товаре.

«Суть в том, что за каждым предприятием официально закрепляется уникальный номер. Существуют европейские и американские штрих-коды. К примеру, EAN — это Европейский стандарт штрих-кода, которым кодируют идентификатор товара и производителя. Этот код называют надмножеством американского стандарта UPC», — объяснила она «Прайму».

По словам эксперта, несовпадение страны на упаковке и в штрих-коде (как и несовпадение контрольной суммы) может указывать на то, что товар является подделкой.

При этом несовпадение страны на упаковке и в штрих-коде не всегда означает, что данный товар фальшивый.

«Дело в том, что у производителя может быть несколько заводов производства товара в разных странах. Кроме того, производитель мог зарегистрировать штрих-код в той стране, куда он чаще всего отгружает товар», — добавила Храмова.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье преступники подпольно производили шоколад «Аленка».