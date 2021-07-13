В России вступило в силу правило о зачислении братьев и сестер в одну школу

В России с 13 июля вступило в силу новое правило, которое касается записи братьев и сестер в школы. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Согласно поправкам в Семейный кодекс, в том случае, если брат или сестра уже зачислены в школу или детский сад, второй ребенок имеет приоритетное право на обучение в том же учреждении. При этом место их регистрации не играет роли.

По словам члена комитета Государственной думы по образованию и науке Алены Аршиновой, раньше данная норма создавала бюрократические проблемы тем, что необходимо было доказать родство между детьми. Теперь такое условие будет отменено.

Ранее Госдума приняла законопроект с предложенными «Единой Россией» поправками о зачислении братьев и сестер в одну школу независимо от места жительства. При инициативу на форуме ЕР «Большой семейный совет» рассказала секретарь Чувашского отделения партии, депутат Госдумы Алена Аршинова. Предложение поддержал министр просвещения Сергей Кравцов.