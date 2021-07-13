В Подмосковье отец случайно убил годовалого сына

Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту гибели маленького ребенка в Лобне, сообщает Lenta.ru.

Официальный представитель прокуратуры Наталья Григорьева рассказала изданию, что в понедельник 12 июля в деревне Аббакумово мужчина, двигаясь задним ходом на автомобиле, сбил и задавил своего сына 2020 года рождения. Мальчик скончался на месте.

В ходе проверки установят причины и обстоятельства произошедшего. По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Лобни Игорь Березовский.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье многодетная мать нашла дочь мертвой и ушла на несколько дней выпивать к подруге.