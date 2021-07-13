Китаянка 49 раз проехала на «красный свет» на автомобиле бывшего, чтобы ему отомстить

Жительница Китая по фамилии Лу отомстила своему бывшему парню с помощью необычного способа. Она обратилась к своему новому поклннику, чтобы заполучить на время автомобиль бывшего и намеренно получать штрафы за нарушение правил дорожного движения, пишет газета Thе Global Times.

Как сообщается, пара проехала на «красный свет» 49 раз и один раз превысила скорость, прежде чем была остановлена полицией.

Полиция провела расследование факта нарушений и установила, что мужчина по фамилии Чен арендовал Audi у владельца по фамилии Цянь. Его об этом попросил знакомый по фамилии Жу, который и был тем, кто управлял автомобилем. Позже выяснилось, что он раздобыл машину по просьбе Лу. Она раньше состояла в отношениях с Цяном, но тот променял ее на других девушек, и она решила отомстить мужчине.